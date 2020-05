Ztl aperta, Confcommercio chiede stalli a sosta promiscua per favorire l’accesso al centro

Varchi telematici accesi solo di notte, interviene Confcommercio. E chiede parcheggi promiscui nell’area interessata all’apertura per permettere l’accesso dei visitatori.

“Come è noto oggi – si legge in una nota – entra in vigore in centro storico la misura decisa all’amministrazione comunale di Lucca che prevede lo spegnimento dei varchi telematici della zona B dalle 8 alle 20 fino al prossimo 31 agosto, poi prorogabile fino al 31 dicembre. Sulla questione Confcommercio e Commissione Città di Lucca hanno protocollato mercoledì 6 maggio una lettera all’attenzione del sindaco e degli assessori di riferimento, avente come oggetto la richiesta di alcuni parcheggi promiscui all’interno della Ztl durante il periodo di spegnimento dei varchi”.

“Quella decisa dall’amministrazione – si legga in una nota congiunta – è una misura oltremodo importante per incentivare le persone a recarsi in città, adesso che molti negozi si avviano alla riapertura, come del resto spiegato e ribadito per anni dalla nostra associazione, ben prima che esplodesse l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Ma perché tale misura venga sfruttata al massimo va accompagnata dalla presenza di parcheggi per la sosta delle auto dei non residenti all’interno della Ztl negli orari consentiti”.

“Ecco perché – prosegue la nota – riteniamo necessario procedere alla immediata individuazione di parcheggi ad oggi riservati esclusivamente ai residenti dentro l’area dei varchi telematici, per un totale di almeno 300 posti auto, da destinare a uso promiscuo. E specifichiamo cosa si intende per uso promiscuo: di giorno, ovvero sia dalle 10 alle 20, a pagamento per le auto dei non residenti con tariffe adeguate all’emergenza coronavirus in atto. e gratuito per i residenti; di sera e di notte, ovvero sia dalle 20 alle 10 del mattino, a titolo gratuito solo per i residenti”.

“La nostra proposta – insistono Confcommercio e Commissione – quindi è quella di attivare una fascia oraria di utilizzo di questi parcheggi dalle 10 alle 20 per le auto dei non residenti. Da parte nostra siamo a disposizione per concertare assieme all’amministrazione comunale quali siano le aree più idonee ad ospitare questi parcheggi promiscui, tenendo conto anche del fatto che molte zone oggi a stallo giallo all’interno della Ztl abbiano ricoperto in passato per tanti anni la funzione di parcheggio a pagamento, dimostrandosi perfettamente idonee a ricoprire quel ruolo”.

“La misura introdotta dall’amministrazione – termina la nota – per adesso avrà valore fino al 31 agosto, con possibile proroga sino a fine anno. Proroga che sin da ora chiediamo con forza, visto che gli effetti nefasti dell’emergenza sanitaria purtroppo non si esauriranno nel giro di pochi mesi, ma andranno avanti per chissà quanto tempo”.