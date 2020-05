Allenare la mente ai tempi del Covid, online il corso di meditazione

Fondatori del centro Epochè, un centro di psicoterapia di Borgo a Mozzano, Lucca e in Versilia, Simone Lenzoni e Daniele Filippi sono anche da anni esperti innovatori della psicologia dello sport nei settori giovanili.

In questo momento non potendo lavorare sul campo hanno pensato a un modo per raggiungere tutti gli sportivi e non, attraverso un corso online di ‘Meditazione Mindfulness’ con sedute videoregistrate tutte presenti all’interno del nuovo sito.

Il modo migliore per tenere la mente allenata attraverso la fusione di tecniche di respirazione e visualizzazione, elementi fondamentali per tenere vive quelle capacità di concentrazione e attenzione fondamentali durante la gara e mantenerle vive in un tempo di latenza duraturo come quello che stiamo vivendo. La pratica di focalizzazione sul presente, rappresenta un allenamento efficace per disciplinare la mente che si distrae; rendendoci impazienti, ansiosi e negativi. “Non c’è limite che non possa essere infranto con il giusto esercizio della mente”.

Il loro sito è qui

Per saperne di più e lasciare i vostri commenti alla fine di ogni video privatamente o agli indirizzi: Simone Lenzoni, 3382504974 email: lenzonisimone@gmail.com – Filippi Daniele 3391723191 email: danielefilippi91@gmail.com