Assegni di ricerca, ultimi giorni per aderire ai progetti culturali

Ancora pochi giorni per partecipare ai bandi per la cultura. In particolare ci sono 77 progetti, realizzati in collaborazione fra Università e istituzioni culturali, quali musei e aree archeologiche, biblioteche e archivi, residenze artistiche e centri di produzione teatrale, fondazioni e istituti culturali, per un totale di 116 assegni di ricerca in ambito culturale, di durata biennale e dal valore di 28 mila euro ciascuno, di cui potranno beneficiare i giovani laureati fino a 35 anni in possesso di una laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento idonea al progetto selezionato e dei requisiti previsti dal singolo bando.

In particolare alla scuola Imt alti studi di Lucca ci sono bandi per 4 assegni di ricerca. E’ possibile inviare la domanda fino a venerdì (15 maggio) alle 12. All’università di Siena sono invece aperte le adesioni per 23 assegni di ricerca, con scadenze varie fino a lunedì (18 maggio). Infine è aperto il bando per due assegni di ricerca alla Scuola Normale superiore con scadenza prorogata fino al 24 maggio. I progetti sono finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì.