Castiglione, il Comune compra gel e guanti per bar e ristoranti

Dopo le mascherine per tutte le famiglie e le mascherine per i più piccoli l’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana acquisterà per le proprie attività di bar, ristorazione e vendita al dettaglio una colonnina da terra per gel disinfettante e guanti.

“Le nostre attività stanno vivendo una situazione difficile, finalmente dopo mesi ora potranno riaprire – sottolinea il comune in una nota -, nell’attesa delle direttive che verranno fornite da Governo e Regione l’amministrazione vuole fare un passo avanti acquistando le colonnine da terra per gel disinfettante e guanti da porre all’ingresso di ogni attività per garantire la massima sicurezza per i clienti e i datori di lavoro. Tutta l’amministrazione esprime la massima vicinanza alle attività commerciali, restando come sempre a completa disposizione per qualsiasi cosa”.

“Sta arrivando la bella stagione – afferma il Comune – e ci auguriamo che il turismo possa riprendere, naturalmente in maniera sicura, anche se non sarà facile dobbiamo lavorare tutti insieme per un nuovo rilancio del nostro territorio ricco di bellezze naturali, storiche e artistiche”.