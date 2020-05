Un giro tra i banchi del mercato Don Baroni per raccogliere impressioni e consigli dopo la riapertura. Questa mattina (13 maggio) l’assessora del Comune di Lucca Ventina Mercanti è andata in prima persona ad ascoltare le richieste degli ambulanti presenti con i loro banchetti di generi alimentari e fiori. Tutti attrezzati con cartelli e precauzioni necessarie per garantire il distanziamento sociale. Già a partire dalla prossima settimana, in queste modalità, potrebbero riprendere la loro attività anche i banchi degli articoli fino ad adesso rimasti esclusi.

“Tutti all’unanimità mi hanno chiesto più promozione e la faremo, anche se, la migliore pubblicità sono loro stessi con i loro prodotti buoni e convenienti – ha scritto Mwrcanti -. Anche sabato ci saranno soltanto banchi alimentari e di fiori ma, spero proprio che dalla prossima settimana possano tornare a lavorare tutti i banchi con tutti i loro articoli”.