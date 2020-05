‘Mille sogni, mille tramonti’, Giulia Giovacchini presenta il suo libro online

Per la rassegna Il territorio racconta, promossa dal Comune di Capannori, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, venerdì (15 maggio) alle 21 è in programma la presentazione del libro Mille sogni, mille tramonti di Giulia Giovacchini.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale Youtube del Comune (clicca qui). L’autrice risponderà anche alle domande che le verranno poste nella chat.

Mille sogni, mille tramonti è una raccolta. Una raccolta di frasi, di emozioni e di sentimenti, unite da un filo illogico che le lega insieme senza pretendere niente che non sia l’emozione stessa. Parla di vita, di felicità e di dolore, dei viaggi e della fragilità umana. Parla del mare, e del rispetto per la montagna e la natura in sé. Parla di quanto si faccia fatica a realizzare i propri sogni, di quanto bisogna lottare per poterli raggiungere. Un inno a vivere la propria vita, a sentirsi liberi, a godere dei dettagli del mondo. Una spinta a viaggiare, a conoscere, a trovare il proprio posto nel mondo, fermandosi di fronte alla bellezza che ci circonda ovunque possiamo metter piede. Sono frasi, poesie e racconti, la trama di una storia di vita che è fatta di sorrisi, di lacrime e di sentimenti. Un libro che fa da voce a quelle persone che ancora voce, per vergogna, non l’hanno ancora trovata.