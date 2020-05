Pietrasanta, Giovannetti: “Questo è un governo di improvvisati”

“Questo è un governo di improvvisati. Servono soldi e fatti”. Così il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana today intervistato da Matteo Baudone. “Il governo dovrebbe trasferire le risorse ai comuni e farle gestire direttamente da chi vive il territorio tutti i giorni – ha detto -. I comuni conoscono le famiglie e conoscono le situazioni. Prendiamo l’esempio dei buoni spesa: è stata l’unica azione efficace e concreta messa in campo in questi mesi che ha permesso di dare risposte quasi immediate alle famiglie. Lo Stato ha trasferito le risorse, i comuni le hanno gestite bene e con prontezza”.

Il primo cittadino di Pietrasanta ha parlato anche dei protocolli sulla sicurezza. “Sono troppo pesanti, limitano la fruizione e la permanenza – ha affermato -. Tante imprese non saranno in grado di riaprire a queste condizioni e come biasimarli? Basta un metro ma ne impongono quattro. Non tutte le aziende e tutti i territori sono uguali. E non possono essere trattati tutti nella solita maniera. Le imprese devono essere mettesse in condizioni di autogestirsi in sicurezza”.