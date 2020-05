Altopascio: 60mila euro a sostegno di chiese, circoli e sport

Circa 60mila euro di contributi per le associazioni sportive e sociali, per i circoli e per le chiese del territorio di Altopascio. È la cifra, stanziata dall’amministrazione D’Ambrosio prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19, in erogazione proprio in questi giorni alle varie realtà dei territorio. Si tratta in tutto di sedici realtà, tra associazioni sportive, sociali, circoli (Forima di Marginone) e chiese (Chiesa di Badia Pozzeveri e Chiesa di Spianate).

“Alle associazioni sportive e sociali i contributi sono in pagamento proprio in questi giorni – commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore, Ilaria Sorini -. Si tratta di risorse complessive pari a circa 30mila euro, di cui circa 10mila destinate alle realtà sportive che hanno partecipato all’apposito bando e presentato idonea documentazione per il rendiconto delle spese sostenute nel corso del 2019. Risorse stanziate prima dell’emergenza Covid-19, ma che arrivano probabilmente in uno dei momenti più delicati e difficili. Crediamo infatti possano rappresentare in questo momento un valido supporto per le tante realtà di promozione sociale e sportive presenti sul nostro territorio: realtà preziose e strategiche, veri e propri punti di riferimento per il paese, con molte delle quali sviluppiamo tanti progetti nell’arco di tutto l’anno. Per alcune associazioni, infatti, il contributo odierno si aggiunge alle altre risorse che riconosciamo loro nel corso dell’anno, per la gestione delle strutture o per lo svolgimento di attività e progetti portati avanti insieme con l’amministrazione”.

Per quanto riguarda le chiese e i circoli, sono altri 30mila euro per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi parrocchiali a Badia Pozzeveri, della torre campanaria a Spianate e del circolo Forima di Marginone. Alcune realtà devono presentare la documentazione integrativa, dopodiché anche loro riceveranno i contributi: “Come per il commercio, per l’artigianato e per le famiglie, siamo al lavoro anche per reperire risorse da destinare alle realtà sportive del nostro territorio – concludono D’Ambrosio e Sorini -. Un contributo pensato proprio per sostenerle in seguito agli effetti economici devastanti che avrà il Covid-19 sulla loro tenuta economica. Vogliamo esserci anche per loro e stiamo studiando il modo per sbloccare risorse, sperando che anche il Governo faccia la sua parte, perché lo sport locale non può e non deve sparire. Coinvolgeremo tutte queste realtà anche per organizzare i campi estivi, che vogliamo mettere a disposizione dei bambini, dei giovani e delle famiglie di Altopascio, ovviamente nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza”.