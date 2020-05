Ensemble da Londra per i concerti on line del venerdì di Animando

Un concerto che riunirà insieme – sotto quello sconfinato tetto che, specie in queste settimane, è diventato l’on line – alcuni dei migliori giovani talenti dell’associazione culturale Animando.

È quello che andrà in scena domani (15 maggio) alle 18, capitanato da Valentina Ciardelli, lucchese, punta di diamante di un’ensemble che si esibirà live da Londra. Nel cuore della City, infatti, i musicisti coinvolti stanno costruendo carriere che si preannunciano luminose.

Virtualmente al fianco di Ciardelli ci saranno Alvaro Siculiana (pianoforte), Andrea Montalbano (violino) e Manuel Dell’Oglio (contrabbasso). L’evento, già molto atteso per l’esibizione in contemporanea di quattro astri nascenti dello scenario musicale internazionale, diventa ancor più intrigante grazie ad un programma che, senza compromessi, spazia dalla musica classica alle composizioni di Frank Zappa.

Gli artisti apriranno con Un bel dì vedremo, omaggio al maestro Giacomo Puccini, per poi cimentarsi con il genio di Salisburgo, Wolfgang Amadeus Mozart (Canzonetta dall’opera Don Giovanni). In mezzo ed alla fine, ecco l’escursione non banale nel territorio di Zappa (Son of Orange County, Baby Snakes, Echidna’s Art of you), mentre Passione amorosa, di Bottesini, chiuderà il cerchio.

Un grande momento al quale sarà possibile prendere parte collegandosi ad un link inviato dall’associazione Animando su richiesta via mail, scrivendo a comunicazione@animandolucca.it.

Musica che farà da preludio al concerto di chiusura della stagione on line, previsto per il 22 maggio, sempre alle 18.

Foto Maraldi