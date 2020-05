Erba alta in viale Sardegna a San Vito: “Non si vede neanche la strada”

Erba alta a San Vito. Raffica di segnalazioni in viale Sardegna, dove, nei pressi dello stop la visibilità è notevolmente ridotta.

A segnalarlo è un automobilista: “Sembra di essere in mezzo alla boscaglia – afferma – e a momenti non si vede neanche la strada. Stanno facendo i lavori in tutta la via ma in questo punto fra strade e piazzole siamo sommersi da erbaccia e alberi“.