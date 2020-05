Montemagni (Lega): “Al Tarabacci di Viareggio troppi disagi per fare le analisi del sangue”

“L’emergenza determinata da Covid-19 – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – non deve però penalizzare quelle persone che devono sottoporsi ad un normale prelievo del sangue“, afferma il capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni che, visti i dasagi di alcuni cittadini negli ultimi giorni, invita a mettere in atto un’informazione capillare sul tema.

“Pare che, ad esempio – prosegue il consigliere – ci siano state, infatti, delle problematiche per gli utenti che dovevano fare la predetta analisi al Tabarracci di Viareggio. Dovrebbe essere noto, ma pare che così non sia – precisa l’esponente leghista -, che, da qualche giorno, anche per un predetto esame, bisogna avere un’apposita prenotazione; sembra che, specialmente, alcune persone anziane del tutto ignare della novità, non abbiano, dunque, potuto fare il prelievo, trovando, poi, notevoli difficoltà nell’effettuare via telefono la doverosa richiesta di un appuntamento”.

“Quindi – conclude la rappresentante del Carroccio – pensiamo sia utile, visto il nuovo modus operandi, mettere in atto un’informazione capillare sul tema, alfine di evitare attese a vuoto; se, poi, prendere la linea fosse meno problematico, il cittadino ne trarrebbe, sicuramente, giovamento”.