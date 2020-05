Ritiro ingombranti e isole ecologiche, Ascit amplia l’orario del servizio

In considerazione delle crescenti ed elevate richieste di conferimento di materiale da parte dei cittadini, Ascit ha deciso di incrementare le date per il ritiro a domicilio di materiale ingombrante in tutto il territorio dei Comuni serviti. Il numero verde 800.146219 è attivo tutti i giorni in orario 8-14.

Per quanto riguarda il conferimento di materiale alle isole ecologiche di Lammari e Colle di Compito, è stato ampliato l’orario e il numero di linee telefoniche dedicate alla prenotazione del conferimento – il numero 0583.429356 è attivo adesso assieme al numero verde 800.942951 tutti i giorni in orario 8-14 – ed è stato esteso l’orario di accessibilità degli utenti con l’apertura, sempre su appuntamento, delle isole ecologiche anche al sabato pomeriggio.

Chi avesse necessità di sostituire un contenitore per la raccolta porta a porta potrà prenotarne il ritiro su appuntamento, chiamando il numero verde 800.942951 (con mail urp@ascit.it). Per fare richiesta di un bidone del verde è invece necessario inviare prima l’apposito modulo compilato, scaricabile online dal sito www.ascit.it, al fine di essere successivamente contattati per fissare un appuntamento per ritirarlo presso la Sede di Lammari.