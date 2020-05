Promozione del brand Versilia. Proseguono gli incontri on line di The Versilia Lifestyle

Continuano gli incontri in diretta Facebook organizzati da The Versilia Lifestyle, periodico che da tre anni racconta le eccellenze del territorio. Esponenti dell’imprenditoria locale, personaggi, locali di grido ed eventi sono protagonisti della testata giornalistica ideata e diretta dai giornalisti Isotta Boccassini e Lodovico Poschi Meuron, con l’obiettivo di dare voce a chi rende grande questo territorio, sostenere le sue aziende e, al tempo stesso, promuovere il marchio Versilia.

E la promozione di un brand, sempre più spesso, passa dalla rete. A questo scopo lunedì (18 maggio) sarà presente in qualità di ospite il web copywriter Luca Bartoli, di origini toscane e milanese dal 2005. Pubblicitario con a portfolio alcune delle campagne più visibili online per marchi come Audi, Bata, LA7, Mtv, Seat, Rolling Stone Magazine, Aspirina, McDonald’s e molti altri, da alcuni anni Luca Bartoli lavora come copywriter freelance per aiutare aziende e professionisti a “vendere di più, comunicando meglio” anche e, soprattutto, attraverso il web.

L’incontro sarà quindi finalizzato a capire come le aziende possono ripartire proprio dalla rete per superare gravi difficoltà, in una stagione con più incognite che certezze. A fotografare questa situazione e raccontare da vicino il sentiment degli imprenditori locali sarà Carlo Alberto Carrai presidente del Consorzio di promozione turistica della Versilia. realtà che si occupa di fornire informazioni turistiche, organizzare eventi, promuovere il territorio, gestire prenotazioni alberghiere e offrire servizi di tourist information and hotel booking office. L’incontro sarà condotto dal giornalista Lodovico Poschi Meuron e si svolgerà alle 18,30 in diretta sulla pagina Facebook The Versilia Lifestyle. Possibilità per gli ascoltatori di fare domande in diretta.

Altri appuntamenti da non perdere: giovedì (21 maggio) Isotta Boccassini intervisterà la wedding planner versiliese Glenda Marradi, con cui affronterà lo scottante tema dei matrimoni; mentre lunedì 25 ospiti saranno i presidenti delle fondazioni Versiliana e Villa Bertelli Alfredo Benedetti ed Ermindo Tucci. Chiude il mese di maggio giovedì 28 la giornalista Beatrice Fornaciari che parlerà di arte, ripartenza ed eventi con la nota gallerista Patrizia Grigolini e il gioielliere Filippo Cassetti Burchi.