Il paese fantasma di Vagli, Fabbriche di Careggine, riemergerà nel 2021. È questa la notizia confermata pochi giorni fa e che ha fatto letteralmente impazzire i social, facendo il giro di tutta Italia. Non ci sono ancora date, ma il percorso per manutenzioni e turismo è già avviato.

Migliaia e migliaia le condivisioni della notizia e le reazioni di entusiasmo dei cittadini, che hanno ancora impresso l’ultimo svuotamento del lago risalente al 1994. Un evento unico, quello a cui si prepara tutta la Valle del Serchio, che attirerà tantissimi visitatori.

Il vicesindaco Mario Puglia annuncia che presto arriverà un bando per assumere 80 persone: “Operazione organizzazione e trasparenza, quella vera e dei fatti. Si informa che nel mese di agosto 2020 ci sarà un bando per l’assunzione di circa 80 persone con diverse mansioni da dislocare sul territorio del comune di Vagli Sotto per l’organizzazione del prossimo svuotamento del lago di Vagli nel 2021. Prossimamente daremo maggiori dettagli per l’invio delle domande. Si informa che possono partecipare tutti i cittadini italiani e agli assunti sarà redatto un contratto di 1 anno. Dopo aver lavorato intensamente per 3 anni per arrivare a questo epocale risultato, renderemo l’evento unico e irripetibile. Si ricorda che l’operazione è solo merito di questa amministrazione comunale che vuol fare le cose super organizzate e trasparenti”.