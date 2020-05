Cavalleria Rusticana protagonista al primo evento “Sui passi di Puccini”

Domani (17 maggio) alle 21,15, Sui passi di Puccini presenta il primo evento online della stagione estiva.

Il primo appuntamento sarà dedicato a Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, nel giorno del 130° anniversario dalla sua prima esecuzione assoluta al Teatro Costanzi di Roma. La serata avrà come ospite d’onore il pianista e compositore Massimo Salotti, presenteranno e dialogheranno i due direttori artistici Carlo Vitacolonna e Manuel Del Ghingaro.

Sarà un percorso attraverso l’opera con ascolti in tempo reale, domande e tante curiosità su quello che viene considerato uno dei manifesti del verismo. Presente anche don Marek Labuc parroco della comunità parrocchiale di Arliano, Carignano, Chiatri, Farneta, Fibbialla, Formentale, Maggiano, Piazzano, Stabbiano, San Macario in Monte e San Macario in Piano che promuovono la rassegna di eventi.

La diretta dell’evento sarà trasmessa sulla pagina Facebook Sui passi di Puccini alla quale è possibile iscriversi con un semplice mi piace (a questo link) per seguire tutta l’attività artistica.