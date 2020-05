Defibrillatore, fissato un altro corso online gratuito

Un altro corso Bls-D online gratuito ed aperto a tutti, organizzato dalla Cecchini Cuore Onlus. Si terrà domani (17 maggio) alle 9,30. Durante il corso verrà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, come effettuare un massaggio cardiopolmonare e come usare un Dae (defibrillatore automatico esterno).

Saranno mostrate anche le manovre di disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich). Si potrà anche interagire facendo domande nella chat all’interno del corso, alle quali il dottor Maurizio Cecchini, cardiologo dell’Università degli studi di Pisa e responsabile della cardiologia pediatrica all’ospedale Santa Chiara di Pisa, risponderà in tempo reale.

Per partecipare, se usate un pc o un mac, basta cliccare sul link qui almeno 10 minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio e avrete l’accesso diretto al video in diretta (consigliato Google Chrome). Se usate uno smartphone o un tablet, dovrete scaricare un’app (gratuita) collegandovi a uno dei seguenti link:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it

Ios: https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476

L’associazione comunica anche che è pronta a ricominciare i corsi frontali, al termine dei quali sarà rilasciato il relativo attestato di partecipazione, mantenendo il rispetto delle misure di sicurezza imposte dal governo per l’emergenza virus.

Chiunque può richiedere e/o organizzare un corso chiamando il numero di telefono 342-8602303 (Fabrizio).