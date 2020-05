L’arte conquista Gorfigliano. A seguito di una frana avvenuta pochi anni fa a Gorfigliano, il comune di Minucciano aveva messo in sicurezza la sede stradale, realizzando un muro di sostegno in cemento armato. Nel corso del tempo, quel muro, era stato spesso coperto da scritte varie, ed ogni volta, puntualmente veniva ritinteggiato da parte del comune. Oggi quel muro si è trasformato in una bella e significativa opera d’arte.

Come spiega Yuri Damiano Brugiati, presidente dell’associazione culturale Paese Vecchio di Gorfigliano, “quello che prima era un anonimo muro di sostegno, oggi si è trasformato in un bel murales realizzato da Silvano Casali, scultore, scenografo, artista polivalente di Gorfigliano. Casali, da anni, mette a disposizione gratuitamente il suo talento e la sua arte per opere che adornano e rendono sempre più accogliente il paese di Gorfigliano. Nel murales appena concluso, di notevoli dimensioni, 14 metri di lunghezza per 1,5 di altezza, realizzato in bianco e nero con varie tonalità di grigi, Silvano Casali, con la collaborazione del comune di Minucciano che gli ha fornito il materiale per i colori, ha rappresentato una antica locomotiva a vapore con i vagoncini per il trasporto dei blocchi di marmo; sullo sfondo, oltre alle Alpi Apuane con il Monte Pisanino, Casali ha rappresentato il colle di casa con la chiesa vecchia e il suo antico campanile, i due simboli storici per eccellenza a Gorfigliano”.

Foto 2 di 2



“Questo murales – spiega ancora Brugiati -, oltre ad abbellire quello che altrimenti sarebbe rimasto solo un anonimo muro di sostegno in cemento armato, vuole ricordare, la storia dell’antica ferrovia marmifera di Gorfigliano, che transitava proprio dove oggi c’è la strada protetta dal muro e che ogni giorno per quasi mezzo secolo dal 1901 al 1947 quando venne smantellata, trasportava lungo i suoi 11 chilometri, i blocchi di marmo da Gorfigliano a Nicciano passando per Gramolazzo”.

“I lavori di realizzazione della ferrovia marmifera di Gorfigliano – spiega Brugiati -, si conclusero l’8 Agosto 1901 e il 31 ottobre dello stesso anno i primi tre blocchi estratti negli agri marmiferi dell’Acqua Bianca di Gorfigliano arrivarono accolti trionfalmente a Nicciano; oggi, tutto ciò potrebbe sembrare poca cosa, ma bisogna ricordare che all’epoca, nel 1901, la ferrovia arrivava solo fino a Bagni di Lucca, e il marmo per raggiungere questa stazione da Nicciano, doveva fare un lungo e faticoso percorso su carri trainati da buoi. Nel 1911 la ferrovia da Bagni di Lucca arriverà a Castelnuovo di Garfagnana e solo nel 1940 raggiungerà Piazza al Serchio”.

“Ecco quindi – conclude – la grande importanza storica dell’opera di Silvano Casali, ricordare la storia della ferrovia marmifera di Gorfigliano, una grande opera ingegneristica ricordata ancora oggi nei più importanti libri di storia del settore come I Treni del Marmo“di A. Betti Carboncini”.

La notizia dell’opera di Casali, è apparsa anche sulla pagina Facebook del Comune di Minucciano, che ha pubblicamente ringraziato Silvano per quanto ha realizzato.