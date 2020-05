Un aperitivo per ritrovarsi con gli amici con un brindisi collettivo di birra…virtuale. È questa l’iniziativa dei De Cervesia Taproom – Il Birraio, che ieri (15 maggio) ha proposto un brindisi su Zoom trasmettendolo con un proiettore in via dei Borghi. Un aperitivo nel pieno rispetto delle regole aspettando un ritorno alla normalità.

“La verità è che la creatività degli italiani non la batte proprio nessuno – ha commentato l’assessore Francesco Raspini -. Chi conosce Giorgio Giusfredi – il nostro concittadino autore di fumetti come Tex e Dampyr – conosce bene anche il suo livello di frustrazione per il lockdown del suo bar preferito, il De Cervesia Taproom – Il Birraio di via dei Borghi. E conosce pure la sua generosità che stavolta ha deciso di mettere a servizio di quel piccolo frammento di economia locale a cui è così affezionato. E così, entrati nella fase 2, ha deciso di organizzare un aperitivo per ritrovarsi con gli amici. Ma poiché sia lui che il proprietario del locale sono persone serie, hanno voluto farlo nel pieno rispetto delle regole e senza ricorrere a furbate. E, quindi, hanno fatto collegare tutti a Zoom per un brindisi collettivo e hanno trasmesso il tutto in via dei Borghi con un proiettore. La fantasia che sconfigge sia i furbetti che le (cervellotiche) linee guida“.