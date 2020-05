Didattica a distanza: ok su Eppela il crowdfunding di Treccani

Con un totale di 10100 euro, si è chiuso ieri (16 maggio) sulla piattaforma Eppela il crowdfunding Treccani scuola: insieme per una scuola migliore. Un vero successo che ha superato l’obiettivo prefissato grazie agli oltre 120 donatori che hanno creduto nel progetto: realizzare nuovi strumenti di valutazione e gestione della classe digitale sulla piattaforma per la didattica a distanza Treccani Scuola.

Si tratta di un archivio di risorse su ogni campo del sapere, da condividere e scambiare all’interno di classi digitali insieme a test, messaggi e file: contenuti forniti dall’istituto di ricerca Treccani che dal 1925 promuove una conoscenza di qualità e al passo con i tempi. Come ha dimostrato fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, quando in accordo con il ministero dell’istruzione, l’istituto ha messo a disposizione gratuitamente le risorse della sua piattaforma per tutte le scuole italiane: sostenendo, favorendo e migliorando la didattica a distanza.

Tantissime fin da subito le adesioni degli studenti, merito della semplicità e versatilità di una piattaforma personalizzabile in base alle specifiche esigenze di ogni classe. Ottimo il riscontro anche da parte dei docenti, che con i propri feedback hanno suggerito l’idea di un crowdfunding per elaborare nuovi strumenti di gestione e valutazione a distanza della classe.

L’obiettivo: un redesign generale dei quiz, con l’introduzione di ‘test a tempo’ della durata stabilita dal docente, e tante nuove tipologie di verifica: ‘a risposta aperta’, per cui la risposta non viene corretta automaticamente ma inviata all’insegnante, che assegna un voto e può inserire un commento. ‘A risposta con allegato’: lo studente allega un file (un doc, un pdf o altro) e l’insegnante può scrivere un commento o allegare un file a sua volta. Infine, ‘il test a cruciverba’: inserendo le definizioni del cruciverba e le relative soluzioni, il sistema crea in automatico un cruciverba con gli incroci possibili. Introdotto anche a un sistema di notifiche interne per controllare più rapidamente la presenza di messaggi e lo svolgimento delle attività all’interno della classe digitale. Inoltre, grazie a una nuova funzionalità sarà possibile verificare rapidamente la presenza online di studenti e docenti. Il tutto supportato da una grafica più fresca, intuitiva e funzionale.

Treccani scuola: insieme per una scuola migliore: un progetto diventato realtà grazie alla generosità dei suoi 123 sostenitori, fra cui la Fondazione Sviluppo e Crescita Crt che ha raddoppiato la cifra raccolta dai sostenitori.

Grazie inoltre a Eppela, la piattaforma di crowdfunding nata a Lucca, che festeggia questo maggio i suoi 9 anni di vita con un bilancio di oltre 6mila progetti finanziati. È possibile visitare questo come altri progetti all’indirizzo web eppela.com e sulla pagina Facebook.