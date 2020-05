Menesini: “Bonus bici anche per tutti i Comuni della Piana”

Bonus bici e monopattini anche per gli altri Comuni della Piana. Il traguardo all’allargamento della possibilità è vicino secondo il sindaco di Capannori, Luca Menesini.

“L’ingiusto limite di un territorio di 50mila abitanti per avere il bonus bicicletta – dice – è molto probabile sparisca grazie al dibattito parlamentare, per un comprensorio come la Piana di Lucca che può essere considerato un unico territorio. Inoltre, questa estate dovrà essere l’estate della bici. Più che mai. Perché è senza dubbio un mezzo di spostamento economico, ecologico e sicuro per il Covid-19“.

“Pertanto già vi dico che realizzeremo un sacco di piste ciclabili in più (per fortuna molte le abbiamo già fatte) – prosegue Menesini – e lavoreremo tutti insieme per rendere la bicicletta una soluzione comoda da usare come mezzo di trasporto. Abbiamo già iniziato il lavoro sulle zone 30, va potenziato: le strade devono tornare ad essere luoghi sicuri per pedoni e ciclisti“.

“C’è da fare un cambio di mentalità – prosegue il sindaco – ma già eravamo sulla strada giusta, già lo stavamo facendo. Dobbiamo velocizzare il processo di cambiamento e sono sicuro che, tutti insieme, lo faremo. Stiamo affrontando un periodo che ci chiede più che mai di essere uniti e di affrontare le questioni insieme. Educhiamoci alla mobilità sostenibile e riappropriamoci dei nostri paesi”.