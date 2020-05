Sono Caracol e SmartTARGA le startup vincitrici degli UniCredit Start Lab Awards, assegnati nell’ambito del format Innovation & Talents realizzato dal Motor Valley Fest 2020. Un’opportunità dedicata alle nuove idee imprenditoriali che ha visto partecipare i rappresentanti di 40 università, 15 aziende e oltre 40 startup.

Due tra queste, selezionate da UniCredit Start Lab insieme al supporto del pubblico del Motor Fest, hanno meglio interpretato con il loro progetto il tema di mobility innovation technology.

Caracol è uno one-stop-partner che, dal quartier generale di Lomazzo (Como), offre servizi di Additive Manufacturing avanzati e customizzati per aziende nel settore Automotive e Motorsport; SmartTARGA è una Startup Hardware IoT con base a Bologna che sta progettando un sistema di videosorveglianza intelligente per veicoli events-driven destinato a Insurtech/Sharing/Rental in grado di individuare potenziali collisioni tra veicoli, certificando le stesse nel pieno rispetto della privacy.

Le due startup vincitrici, premiate domenica pomeriggio in live streaming da Giusy Stanziola, vice president Weu Start Lab & Development Programs di UniCredit e da Vittorio Brambilla, direttore di Motor Valley, accedono quindi di diritto alla piattaforma di business di UniCredit Start Lab, ideata per supportare le esigenze imprenditoriali degli innovatori. Il programma prevede business meeting con aziende ed investitori del network di UniCredit, un percorso di mentorship personalizzata con professionisti, nazionali e internazionali, del mondo dell’innovazione un training manageriale di alto profilo con a Startup Academy, e molto altro.

“Abbiamo voluto arricchire la nostra partecipazione e il nostro sostegno al Motor Valley Fest – afferma Francesca Perrone, responsabile Weu Start Lab & Development Programs di UniCredit– offrendo agli startupper l’opportunità di partecipare al nostro programma UniCredit Start Lab, grazie al quale portiamo avanti un percorso di scouting e supporto delle nuove idee imprenditoriali italiane. Con UniCredit Start Lab negli ultimi 5 anni abbiamo analizzato più di 5mila progetti imprenditoriali di nuova generazione e accompagnato 300 start up verso percorsi di crescita, raggiungendo in Italia una quota di mercato pari al 20% tra le start up e le Pmi innovative che ci consente di avere un punto di osservazione privilegiato sull’innovazione. Grazie a UniCredit Start Lab promuoviamo quell’innovazione “dal basso” di cui protagonisti principali sono le start up e mettiamo a loro disposizione un sistema di advisory e il nostro network di contatti con imprese e investitori, oltre a specifici servizi per accrescere il loro potenziale di business”.

Anche per questa seconda edizione Innovation & Talents si conferma una grande opportunità per ogni startupper: centinaia i partecipanti, tra addetti ai lavori e studenti, che hanno preso parte a numerose attività come i Talents Talks e gli incontri diretti tra aziende e giovani talenti per pitch e presentazioni.

L’iniziativa rientra tra le attività del Motor Valley Fest, realizzato da Regione Emilia Romagna – Apt Servizi, Comune di Modena, Comune di Maranello, Associazione Motor Valley Development, Meneghini & Associati, con il supporto di UniCredit (main sponsor), Enit, Aci, Anfia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, BolognaFiere, Motorsport Network e finanziato nell’ambito dei fondi europei 2014-2020 della Regione Emilia Romagna – Por Fesr.

Tutte le info sulla manifestazione sul sito web www.motorvalleyfest.it