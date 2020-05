Suolo pubblico, da domani il rilascio delle autorizzazioni per la stagione

Con la pubblicazione decreto legge 33 di ieri (16 maggio) che dispone la riapertura degli esercizi pubblici, al Comune di Lucca questa mattina è stata fiormata dal dirigente competente la determinazione in base alla quale sarà possibile da domani il rilascio delle autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico estive agli esercizi commerciali così come furono rilasciate per l’annualità precedente (2019): quindi stesse procedure e stesse regole con la sola differenza dell’azzeramento del canone così come deciso dal Comune di Lucca e confermato dal governo.

Le domande andranno presentate come di consueto allo Sportello unico delle imprese – ufficio concessioni suolo pubblico.

L’amministrazione comunale ricorda che restano vietati gli assembramenti e che dovranno essere rispettate scrupolosamente le norme di distanziamento e igiene pubblica.

Per quanto riguarda gli orari gli esercenti – compresi estetisti e parrucchieri – sono già liberi di adottare soluzioni personalizzate di qualsiasi tipo in base al decreto Monti (decreto legge 201 del 2011) pertanto il Comune non emanerà in tema nuove ordinanze.