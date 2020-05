Castanicoltura, Marchetti (Fi): “Mercato in ginocchio, servono aiuti dalla Regione”

“Quali aiuti arrivano dalla Regione per la filiera della castanicoltura in Mediavalle?”. A interrogare la giunta toscana per chiedere il punto tra il contrasto all’insetto killer dei castagni e i sostegni anticrisi all’economia castanicola è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti che sulla materia ha presentato un’interrogazione a risposta scritta concertata con i consiglieri comunali di Un futuro per Bagni di Lucca Claudio Gemignani e Laura Lucchesi.

“Mi sono attivato sulla scorta dei primi allarmi in arrivo da Bagni di Lucca – spiega Marchetti – sulla presenza delle tipiche galle che sulle piante segnalano la presenza del parassita. Ma sono molte le economie montane che, tra frutti e legnami, si reggono sulle produzioni e le filiere legate alla castanicoltura. E allora ho chiesto alla Regione da un lato di fare il punto sui rilasci dell’insetto antagonista e la loro efficacia alla luce dei monitoraggi ufficiali, dall’altro domando aiuti e sostegni mirati per questo settore in Mediavalle e ovunque necessario in Toscana”.

Ecco quindi il testo dell’atto indirizzato al protocollo. “L’infestazione di cinipide del castagno o cinipide galligeno del castagno o vespa del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) ha causato danni alle colture, alle singole piante, al frutto e anche al comparto legato a questa filiera che è così andato in crisi. Per rallentare l’infestazione (ma non l’eradicazione) – scrive nell’interrogazione – in passato è stato rilasciato sia da enti pubblici che da privati l’insetto antagonista dell’infestante, il Torymus sinensis, parassitoide specifico degli stadi larvali del cinipide del castagno. Nella Mediavalle, e nel Comune di Bagni di Lucca sono registrati allarmi da parte dei castanicoltori e di molti cittadini, poiché oltre al problema del cinipide, il mercato dei prodotti legato alla castanicoltura è stato messo in ginocchio anche dalla crisi covid19“.

“E’ quindi opportuno valutare se le misure messe in atto dalla Regione e da altri soggetti abbiano rallentato la diffusione del cinipide ed è urgente interrogare l’assessore competente per chiedere se siano stati predisposti specifici aiuti al settore della castanicoltura e alla sua filiera del legno – spiega Marchetti -. Chiediamo allora le risultanze del monitoraggio della Regione, insieme all’Università di Firenze, sull’andamento dell’infestazione in particolare per quanto riguarda il territorio della Mediavalle lucchese e i territori a principale vocazione castanicola regionali e se siano state pensate misure di aiuto al settore della castanicoltura, anche a causa della crisi covid19″.