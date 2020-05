Dopo l’incendio e il covid riapre la libreria ‘Sopra la penna’

“Dopo l’incendio, il Covid, varie ed eventuali forme di sfortune assimilabili al malocchio, sabato e domenica (23 e 24 maggio) il cottage letterario più bello del mondo riapre i suoi fantastici cancelli al pubblico”. Inizia così il post dell Libreria sopra la Penna di Lucignana, che annuncia con gioia la riapertura in sicurezza dopo tanti eventi sfortunati.

“Naturalmente dobbiamo rispettare tutti alcune semplici regole seguendo i decreti ministeriali e regionali: orario dalle 11 alle 19. Necessaria la prenotazione con indicazione di orario di arrivo, tempo di permanenza massima di 45 minuti in tutta l’area utilizzando anche il giardino per leggere e rilassarsi e bere un caffè, una cioccolata o tè. Dato che il giardino ha tre tavoli più tre postazioni con sedute a distanza regolamentare sarà consentito l’ingresso di 8 persone a turno. L’ingresso nel cottage sarà consentito con mascherina e guanti (guanti in nostra dotazione). All’arrivo troverete all’ingresso il dispenser per lavaggio e sterilizzazioni mani. Ad ogni cambio turno verrà eseguita la sterilizzazione dell’ambiente. Il personale volontario vi accoglierà con mascherina e tutte le precauzioni previste”.

Le modalità di prenotazione: ” Potete prenotare il vostro turno per la visita mandando un messaggio Whatsapp al 3477251771 oppure tramite Messenger, sarà nostra premura mandarvi un messaggio di conferma. Vi ricordiamo che da noi potete trovare oltre a una scelta meravigliosa di libri da leggere, per grandi e bambini, le fantastiche marmellate letterarie realizzate per noi da Anna Pegoretti, i tè letterari di ‘Piccole donne’, ‘Orgoglio e pregiudizio, ‘Shakespeare’ e ‘Edgar Allan Poe’ fiori e oggetti di carta ispirati a Emily Dickinson e Jane Austen, libri muti, libri da appuntamento al buio, tazze e teiere di Alice nel paese delle meraviglie e tanto altro ancora da scoprire”.