Per Dominic la “Tempesta” perfetta: ecco il primo singolo

Si sta avverando il sogno di Dominic, al secolo Domenico Bruno, cantautore lucchese che sta avendo un buon successo in giro per l’Italia con il primo singolo intitolato Tempesta, che anticipa l’uscita dell’album che comprenderà dieci brani inediti scritti e composti dallo stesso Dominic.

I brani contenuti nell’opera, pubblicata dall’etichetta Madamadorè publishing/discographic, sono per la maggior parte cantati in lingua inglese e soltanto due di questi dieci brani sono in lingua italiana, uno dei quali è appunto il primo estratto Tempesta.

Il genere trattato è quello del pop/pop-rock, un genere che si sposa perfettamente alla voce e all’interpretazione dell’artista. La scelta e la realizzazione degli arrangiamenti sono strettamente legati alla cultura e alla formazione musicale di Dominic, deciso sostenitore dell’attenta personalizzazione di qualsiasi brano musicale.