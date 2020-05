Capannori, riapre lo Sportello Sociale in Comune

Ha riaperto oggi (19 marzo) su appuntamento lo Sportello Sociale-Punto Insieme che ha sede nel palazzo comunale di piazza Aldo Moro a Capannori.

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per prendere un appuntamento è necessario telefonare ai numeri 0583.428437 o 0583.428252. I canali privilegiati per contattare lo sportello rimangono quelli telefonici e telematici.

Lo sportello telefonico, attivo ai numeri sopra indicati, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 16. Per contattare il servizio per via telematica è possibile inviare una email all’indirizzo sociale@comune.capannori.lu.it.

Allo Sportello Sociale-Punto Insieme è presente un servizio di ascolto e di accoglienza da parte di un operatore sociale professionale, con la funzione di fornire informazioni dettagliate, aggiornate e personalizzate ai cittadini, rispondendo all’esigenza primaria di essere a conoscenza di diritti, prestazioni, modalità di accesso ai servizi, nonché di conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono.