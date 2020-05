Confartigianato Lucca: “Soddisfazione per la riapertura di parrucchieri ed estetisti”

Le riaperture dei saloni di estetica e dei parrucchieri è stata vissuta con soddisfazione dagli operatori del settore che, finalmente, hanno potuto rivedere i loro clienti. La gran parte di questi ha riaperto fin da ieri (18 maggio) con orari no stop, al fine di cercare di accontentare tutti quelli che da più di 2 mesi non avevano fatto taglio o colore che, come è ovvio, sono stati i servizi più gettonati.

“Da una nostra indagine – dice Confartigianato imprese Lucca – molti parrucchieri lamentano il numero ridotto dei servizi rispetto ai tempi ante-coronavirus, perché tanto tempo lo perdono per le operazioni di igienizzazione delle poltrone, dei lavatesta delle vie di accesso2.

“Situazione simile anche per le estetiste che tra i trattamenti più richiesti segnaliamo la depilazione, ma anche la pulizia del viso sia pure con tutti gli accorgimenti del caso e l’uso delle mascherine in Tnt e della visiera al fine di prevenire il contagio con la clientela – continua Confartigianato – .Ciò che da tutti è stato messo in evidenza è la disponibilità delle persone, dei clienti, i quali con pazienza hanno indossato mascherine guanti e kimono”.

“I nostri operatori del benessere – conclude – sono sicuri che in breve tempo riusciranno a prendere dimestichezza con i vari dispositivi di protezione individuale e sono stati ben contenti quando qualcuno ha ricevuto gli apprezzamenti di clienti medici per le misure di protezioni adottate facendo presente che, in questo modo, avrebbero potuto aprire anche prima”