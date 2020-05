Disagi giovedì in centro storico per i lavori di E-Distribuzione

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì (21 maggio) effettuerà un intervento urgente e non rinviabile nel centro storico di Lucca per eseguire una connessione di una nuova attività commerciale ed effettuare il necessario potenziamento di rete e riassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nella porzione di centro interessata.

I tecnici dell’azienda elettrica effettueranno tutte le opere propedeutiche prima dell’intervento, senza alcun disagio per la clientela, e circoscriveranno l’interruzione temporanea del servizio elettrico, sia in termine di utenze coinvolte che di orario, a partire dalle 7 del mattino con conclusione entro la prima mattinata.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e, come suddetto, richiedono un’interruzione temporanea del servizio: negli avvisi affissi nella zona coinvolta è indicato un orario cautelativo ma le squadre operative di E-Distribuzione contano di poter terminare prima. Grazie a by-pass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà limitata a pochi civici nel tratto compreso tra corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, via della Corticella, via della Caserma e vie limitrofe.

L’azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione Interruzione di corrente, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.