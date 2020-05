Jam Academy, nuovo gemellaggio con la Corea nel nome della musica

Amicizia, musica e istruzione non si fermano mai. E ora riprendono a viaggiare. Jam Academy e Lukas Global School di Seul (Corea del Sud), realtà collegata la Seoul National University, la Korea National Sport University e la Chong Shin University, hanno firmato in questi giorni un accordo per promuovere lo scambio pedagogico-culturale, l’amicizia, l’istruzione e i programmi di scambio internazionale tra le rispettive istituzioni. Un nuovo gemellaggio per la nostra città.

“Si tratta di un’altra grande collaborazione della nostra scuola che prende il via a partire da questo mese – spiega Riccardo Morici, responsabile creativo dei corsi – Grazie alla Fem Art Company di Seul diretta dal maestro Ettore Bumsik Woo, iniziamo un gemellaggio con il rinomato college coreano Lukas Global School di Seul nel nome del suo presidente fondatore, maestro Gu Jayoung. Crediamo fortemente nella ricerca, nello sviluppo e nella collaborazione. Negli anni Jam Academy ha sempre lavorato per instaurare rapporti di interscambio con enti privati e pubblici, in grado di far crescere le proprie competenze ed offrire ai propri studenti possibilità di crescita anche fuori dal nostro Paese”.

Il gemellaggio riguarda lo scambio di informazioni, politiche ed eventi scolastici; lo scambio di risorse per l’apprendimento, materiali didattici e strategie di insegnamento; programmi di scambio per insegnanti e studenti finalizzati ad offrire opportunità di studiare, lavorare e vivere nell’istituzione gemellata.

Info: 0583 957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it.