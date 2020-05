Teatro del Giglio, rimborso in voucher disponibile fino a domani

A completamento della domanda di richiesta rimborso per gli spettacoli di lirica, danza, prosa e Lucca Classica Music festival annullati causa Covid-19 e al fine di ottenere il voucher in automatico direttamente per email, è necessario collegarsi, entro domani (20 maggio), ai seguenti link e procedere all’inserimento delle informazioni richieste: per gli acquisti effettuati presso i punti vendita TicketOne, online e call center, www.ticketone.it/campaign/covid-19/; per gli acquisti effettuati alla biglietteria del teatro del Giglio, www.boxofficetoscana.it/eventi/covid19/.

Si precisa che la piattaforma è attiva per i biglietti di lirica, danza e Lucca Classica music festival e per abbonamenti e biglietti di prosa.

I titolari degli abbonamenti alle stagioni di lirica e danza possono contattare direttamente la Biglietteria del teatro al numero 366.6593993; il servizio è attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13.