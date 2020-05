Aci Lucca, online il corso per la prima licenza di kart

Per la prima volta il corso per la licenza di kart organizzato da Aci Lucca si terrà in videoconferenza. Domani (21 maggio) alle 21 l’appuntamento con la lezione completamente gratuita tenuta dal fiduciario Aci sport Lucca Massimiliano Bosi. Per la delegazione lucchese è la prima sperimentazione di una lezione teorica non in presenza, ma online.

“Abbiamo deciso di adottare questa nuova modalità di insegnamento – spiega il direttore di Aci Lucca Luca Sangiorgio – in risposta al momento storico che stiamo attraversando che richiede di adattare le nostre attività alle trasformazioni intervenute nelle abitudini di vita di ognuno. La voglia di ripartire è tanta ed è proprio questo desiderio di riprendere le attività, con l’obiettivo di raggiungere i nostri appassionati e offrire loro servizi e opportunità, ci ha spinti a organizzare il corso di prima licenza per kartisti direttamente online: la risposta è stata immediata, infatti per questo primo corso siamo già al completo. Ma abbiamo intenzione di replicare e di continuare a offrire questo servizio: chi è interessato ci può scrivere e siamo pronti per organizzare un altro corso anche già dalla prossima settimana”.

L’attività dell’Automobile club, accanto ai servizi per i soci, alle pratiche auto e alle attività formative sul territorio, prevede anche un impegno nel fornire agli appassionati una solida preparazione sportiva, dalla prima licenza per conduttori di kart fino a quella per il rally. Chi è interessato ai corsi di prima licenza organizzati da Aci sport Lucca, può scrivere un’email all’indirizzo soci@lucca.aci.it. In questo modo è possibile avere il link da utilizzare per prendere parte alla lezione. Per maggiori informazioni è possibile chiamare la sede centrale al numero 0583 50541.