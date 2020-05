Fondazione Crl dona 77 kit rilevatori dei parametri medici all’Asl

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha donato 77 kit per il rilevamento dei parametri medici a distanza alle tre zone distretto della provincia di Lucca. La consegna è avvenuta ieri (19 maggio) al centro direzionale dell’Asl Toscana nord ovest, in via Cocchi a Pisa.

A ricevere la donazione sono stati Luigi Rossi, Alessandro Campani e Franco Chierici, rispettivamente direttori delle zone distretto della Piana di Lucca, della Versilia e della Valle del Serchio.

I kit serviranno ai medici della medicina generale e ai medici delle Usca (le Unità speciali di continuità assistenziale) per monitorare e trasmettere a distanza, dallo studio o dal domicilio, i parametri medici dei pazienti: pressione, temperatura, battito cardiaco, ossigenazione del sangue. Il tutto grazie ad un pulsossimetro, un termometro, un misuratore di pressione e uno smartphone interconnessi che forniscono in tempo reale tutti i principali parametri per determinare un primo quadro clinico della salute del paziente.

Si tratta di kit portatili, utili in particolare nel caso la visita riguardi persone con patologie croniche che non possono spostarsi da casa ma anche per monitorare pazienti a possibile rischio o positivi al Covid 19, che devono restare a casa e tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute.

I kit, con la loro possibilità di trasmettere i parametri rilevati via internet, contribuiranno a potenziare la cosiddetta medicina territoriale, strategica oggi per continuare a contrastare l’attuale contagio da Covid 19 e che potrebbe avere un ruolo ancora più decisivo in futuro, qualora dovesse presentarsi una seconda ondata.

L’Asl Toscana nord ovest e le direzioni dei tre distretti ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la sensibilità e la vicinanza ancora una volta dimostrata nei riguardi della salute dei cittadini.