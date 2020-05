Isole ecologiche, a Lammari e Colle di Compito aperte anche il pomeriggio

Le isole ecologiche di Lammari e Colle di Compito resteranno aperte anche di pomeriggio, sempre su appuntamento. Dopo la grande affluenza degli ultimi giorni Ascit ha infatti previsto di organizzare ulteriori aperture per far fronte alle esigenze dei cittadini che vedranno così ridursi i tempi di attesa sui conferimenti di ingombranti o di sfalci e potature.

I numeri utili per le prenotazioni sono lo 0583 429356 o il numero verde 800942951, attivi entrambi tutti i giorni in orario dalle 8 alle 14 escluso i festivi. L’isola ecologica di Salanetti continua invece ad essere chiusa al pubblico. Ascit raccomanda quindi agli utenti di non recarsi a conferire per non intralciare il transito dei mezzi aziendali così da garantire un servizio in sicurezza per cittadini e lavoratori. Ancora chiusa anche l’isola ecologica di Coselli mentre è attiva su prenotazione quella di Pieg.