Montemagni: “Riaprono le autoscuole ma senza linee guida, serve chiarezza”

“Da una parte la gioia per poter ricominciare a lavorare dopo mesi d’inattività, dall’altra, almeno per quel che riguarda i titolari delle autoscuole lucchesi, l’indeterminatezza riguardo a come muoversi nella loro attività”

Così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, contro i protocolli di sicurezza da lei ritenuti “poco chiari” dettati alle scuole dopo il via libera.

“Già la ripartenza ha mille incognite – precisa l’esponente leghista – figuriamoci se poi lo stato non è chiaro o addirittura è totalmente assente nel predisporre le norme da seguire. Ben venga il buonsenso e la ragionevolezza nei comportamenti di chi gestisce un’autoscuola ma è doveroso che chi insegna a guidare possa farlo avendo a disposizione dei criteri certi”.

“Assurdo, poi – insiste il Consigliere – fornire le modalità di come si dovranno svolgere gli esami, mancando poi le specifiche di comportamento nelle fasi antecedenti. Per vedere di sollecitare il Ministero dei trasporti a fare, finalmente, chiarezza sulla stringente problematica-conclude Elisa Montemagni – abbiamo pertanto interpellato il nostro senatore Manuel Vescovi che si muoverà direttamente col Mit”.