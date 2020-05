Nautica, il viareggino Alessio Baldini nell’albo d’onore delle eccellenze

Alessio Baldini, studente del nautico Artiglio di Viareggio, è stato ufficialmente inserito nell’Albo d’onore delle eccellenze del sito Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa del Miur).

Così il diciottenne ha portato in alto i colori della sua scuola e di Viareggio, che vengono menzionate accanto al suo nome. Alessio, già conosciuto e stimato in città per la sua pagella di soli 10, adesso ha ricevuto un riconoscimento direttamente dal Miur che, è bene ricordarlo, dal 2007 ha introdotto la valorizzazione delle eccellenze con il blindatissimo Albo d’onore dove vengono inseriti i nominativi degli alunni che si sono distinti per aver vinto importanti concorsi nazionali.

L’inserimento di Alessio Baldini è avvenuto grazie alla gara dei Nautici, dove lo studente ha conquistato il terzo posto. Una difficile competizione aperta agli alunni, già preselezionati dalle rispettive scuole, di tutti gli Istituti Nautici italiani. Le congratulazioni per Alessio arrivano da tutto il collegio docenti del Galilei Artiglio, ma in particolar modo, dal dirigente scolastico Nadia Lombardi che commenta: “Non posso che esprimere la mia gioia nei confronti di uno studente che non solo ha dimostrato la sua eccellenza a livello scolastico ottenendo, meritatamente, ottimi risultati; ma – conclude la preside – ha manifestato il suo amore nei confronti del Nautico partecipando a svariati progetti e soprattutto alle fasi di orientamento. Insomma ha dato il massimo per la sua scuola”.