Paolinelli (Ugl): “Tanti lavoratori ancora senza cassa integrazione”

“Ancora tanti, anzi troppi i lavoratori che nella nostra provincia aspettano la cassa integrazione”: è questa la denuncia di Cipriano Paolinelli, segretario provinciale Ugl Lucca.

“I lavoratori hanno finito la voce a forza di urlare le proprie difficoltà – sostiene -, le famiglie sono costrette a ricorrere ai piccoli risparmi accontonati negli anni con fatica e sudore per fare la spesa, rimandando in alcuni casi anche i pagamenti, ma per adesso le risposte da parte del governo sono sempre le solite… Promesse, discorsi ecc. I lavoratori non sono stupidi, sono persone serie che la mattina si alzano presto per andare a fare il suo dovere, per mantenere la famiglia e per tenere in piedi tutto il sistema e come tali vanno considerati, rispettati e soprattutto non vanno presi in giro. Di fatto i lavoratori non hanno ancora visto accreditarsi sui conti correnti nemmeno 1 euro, addirittura nemmeno quelli relativi al mese di marzo. Quello di cui ora hanno bisogno è che gli venga concretamente dato ciò che gli si spetta”.