Riparte in sicurezza il mercato di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi si prepara alla stagione estiva. A partire da mercoledì prossimo (27 maggio) torneranno anche gli ambulanti del mercato, eccellenza in Italia e all’estero. Ad annunciare la data della riapertura è lo stesso sindaco Bruno Murzi, impegnato a definire gli ultimi protocolli per garantire il massimo della tutela sia agli operatori che ai visitatori.

“Grazie anche al lavoro dei consiglieri Massimo Lucchesi e Luigi Trapasso – spiega Bruno Murzi – e alla grande disponibilità degli operatori del mercato, stiamo definendo i protocolli da applicare tramite una prossima ordinanza, per garantire tutti insieme il miglior svolgimento dello stesso sotto il profilo della sicurezza. Attualmente la direzione è quella di contingentare il numero degli ingressi che saranno controllati da degli steward. Quando si tratta della salute, soprattutto in questo periodo di allentamento delle dure restrizioni dei mesi passati, bisogna comunque essere maggiormente cauti e riuscire a trovare delle soluzioni che tutelino la ripartenza economica, nel rispetto di quella sanitaria. Con gli operatori ci rincontreremo venerdì pomeriggio per chiudere il progetto definitivamente che sono certo soddisferà le diverse esigenze e ci consentirà di ridare respiro anche a questa categoria, preziosa e di supporto nell’economia di Forte dei Marmi”.