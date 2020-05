San Michele in Escheto, avanti il cantiere sul Brennero

Continuano i lavori alla gora Lazzari sulla statale del Brennero a S. Michele in Escheto. Anche ieri (19 maggio), malgrado il tempo, la ditta era al lavoro per realizzare i 90 pali necessari.

Ad aggiornare sullo stato di avanzamento è l’assessore alle strade, Celestino Marchini: “Le fasi sono: trivellazione, calo della gabbia in ferro, getto cemento. Ad oggi sono stati realizzati 68 pali su 90. Quindi se tutto fila liscio sabato potrebbero completare la realizzazione dei pali -afferma -. Non male considerando che i pali sono posti in adiacenza alla fognatura comunale e al cavidotto delle fibre ottiche con rischio rotture. Hanno lavorato tutti i giorni per cercare di anticipare i tempi di riapertura della strada”.