Sport, Montemagni (Lega): “La Regione preveda aiuti per società minori”

“Servono aiuti regionali per tutte le società sportive minori“. Così la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni mette sul piatto degli interventi necessari anche il supporto agli atleti e alle realtà sportive che rischiano di essere ulteriormente penalizzate dall’emergenza.

“Siamo certi che i club calcistici di Serie A non avranno grossi problemi a fronteggiare le problematiche insorte con l’emergenza covid19 – afferma Montemagni – mentre la sorte di migliaia di piccole società sportive della nostra regione potrebbe essere a rischio. Infatti la maggior parte di loro, per riuscire a svolgere la propria attività, trova solitamente un indispensabile sostegno da parte di piccoli o medi esercenti che, in questi mesi, hanno dovuto chiudere la propria attività e ben difficilmente, dunque, considerate le perdite accumulate ed un futuro purtroppo nebuloso, potranno nuovamente, da settembre, supportare adeguatamente i predetti sodalizi”.

“Una situazione, quindi, che potrebbe coinvolgere tantissimi giovani che rischiano di non poter più praticare il loro sport preferito – precisa l’esponente leghista – dato che diversi club, già alle prese con quotidiane difficoltà in tempi normali, ora si ritroveranno ad affrontare ulteriori problematiche organizzative. E’ doveroso, dunque che la Regione, preveda delle mirate strategie per aiutare capillarmente i tantissimi praticanti di ogni età che rischiano di essere pesantemente penalizzati dagli effetti collaterali del virus; ricordiamo, altresì, che lo sport ha una funzione sociale assolutamente non trascurabile e di questo le istituzioni devono esserne pienamente consapevoli”.