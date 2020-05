Biblioteca statale, dal 27 maggio aperto il servizio di prestito su prenotazione via mail

La biblioteca statale di Lucca a partire dal 27 maggio apre sperimentalmente il servizio di prestito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

Per garantire le distanze di sicurezza interpersonali il servizio è esclusivamente su prenotazione attraverso il sito della Biblioteca. Effettuata la prenotazione, attendere la risposta di conferma via email. Accedere alla biblioteca nel giorno e nell’orario indicato con temperatura corporea non superiore a 37,4, indossando guanti e mascherina e restituire all’ingresso firmato il protocollo di accesso che è allegato alla email di conferma.

Per il momento non si possono effettuare richieste di prestito interbibliotecario e le richieste di assistenza alla ricerca nei cataloghi sono evase via email.