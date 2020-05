Fase 2, Paolinelli (Ugl): “I cittadini consumino e acquistino nel proprio territorio”

“Vista la ripartenza di lunedì scorso (18 maggio), per sostenere le attività, i negozi e le piccole imprese della nostra provincia, anche se con tutte le restrizioni e il rispetto delle norme di sicurezza del caso,

è necessario che la popolazione, i cittadini e chi ne ha la possibilità acquistino e consumino nel proprio territorio“, lo afferma Cipriano Paolinelli, segretario provinciale del sindacato Ugl della Provincia di Lucca.

“Ciò è di fondamentale importanza – continua il segretario – non solo per i titolari e per i datori di lavoro, ma anche e soprattutto per i lavoratori, perché possa essere conservato il loro il posto di lavoro, anziché rischiare di essere considerati non più indispensabili”.

“Tenere in piedi il nostro territorio e tutelare i nostri posti di lavoro è un nostro preciso impegno sociale“, conclude Paolinelli.