I bimbi della scuola Civitali disegnano per dire grazie ai medici del San Luca

“Grazie per quello che fate”, “Grazie! Vi vogliamo bene!”, “Grazie dottori e infermieri, noi siamo fieri di voi”, “Dottori, fate finire il contagio”, “Io ringrazio tutte le persone che in questo brutto momento stanno soffrendo pur di salvare il mondo”, “Grazie a voi che ci proteggete”, “Cari dottori e dottoresse, grazie per tutto quello che fate, per me siete dei Supereroi!”, “Uniti si vince”, “Andrà tutto bene”, “Il futuro sarà bellissimo…grazie a tutti voi”. Sono solo alcune delle frasi che accompagnano i coloratissimi disegni dei bambini della scuola primaria Matteo Civitali di Monte San Quirico, fatti arrivare nei giorni scorsi al reparto di Malattie infettive di Lucca, diretto da Sauro Luchi, ma indirizzati in realtà a tutti gli operatori dell’ospedale San Luca per quello che hanno fatto e stanno facendo per prendersi cura di ogni paziente durante questa pandemia da Covid-19.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra insegnanti, bambini e famiglie con l’educatrice internazionale Debra Rader, che vive a Lucca. Quando l’educatrice ha lanciato l’idea di questo progetto, gli insegnanti, i bambini e i genitori hanno aderito con entusiasmo. I disegni ed i messaggi dei bambini sono stati quindi pubblicati su un’applicazione chiamata Padlet https://debrarader.com/a-beautiful-collaboration/ che è stata condivisa con gli operatori sanitari.

Hanno lavorato al progetto le insegnanti e gli insegnanti Cinzia Bertolucci, Rosina Corso, Monica Giuli, Angela Guidi, Maria Pia Pardini, Elena Arata, Monica Salotti, Alessandro Cinquini, che hanno stimolato gli alunni della scuola primaria ad esprimere le proprie idee. Poi, ovviamente, vengono tutte dal cuore e dall’immaginazione dei bambini le frasi spontanee e ricche di gratitudine, di incoraggiamento e di speranza per il futuro rivolte agli operatori dell’ospedale San Luca, che hanno apprezzato tantissimo questo regalo.

“Grazie ai piccoli autori dei disegni, ma anche a tutti coloro che hanno collaborato al progetto”, dice il personale e della direzione del San Luca, anche a nome della direzione dell’azienda Asl Toscana nord ovest.