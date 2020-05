Unicoop Firenze, mascherine chirurgiche a 50 centi in vendita nei negozi

Mascherine chirurgiche monouso a marchio Coop: tre strati, certificate Ce al prezzo finale per i soci e consumatori di 0,50 centesimi ciascuna. Saranno in vendita nei supermercati Unicoop Firenze in confezioni da 10 mascherine.

Si tratta di dispositivi medici classe 1 tipo 2 (indice di filtrazione superiore al 98 per cento). La forma e la presenza di fasce elastiche permettono al consumatore un ottimo confort e vestibilità. Le mascherine rispondono a tutti i requisiti richiesti per un prodotto a marchio su cui vigila, per i dovuti controlli, lo staff tecnico di Coop.

Il canale di approvvigionamento è lo stesso attivato fin dall’inizio del lockdown grazie al presidio a Hong Kong della filiale Coop Far East. Per queste mascherine Coop si avvale di un produttore qualificato che ha investito sui macchinari di produzione e controllo necessari per adeguarsi agli standard richiesti per un prodotto a marchio.

“Con l’arrivo delle nostre mascherine a marchio rafforziamo un’offerta sempre più necessaria anche nella fase 2 della crisi da Covid19 – fanno sapere da Unicoop Firenze, che fin dall’inizio dell’emergenza ha lavorato per far trovare sui propri scaffali i presidi medici necessari –. Ci siamo impegnati con Coop Italia sulla produzione delle mascherine a marchio per offrire ai nostri soci e clienti la garanzia di qualità che connota tutti i prodotti Coop e la presenza nei nostri punti vendita di un prodotto diventato indispensabile”.