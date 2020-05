Riaperti due dei tre sottopassi autostradali della bretella Lucca-Viareggio per timore di cedimenti strutturali.

È successo oggi intorno alle 19 quando sono stati aperti i passaggi di via di Fregionaia e via di Casanova. I lavori in via di Arliano finiranno, invece, entro il 3 giugno.

Foto 2 di 2



“Ringrazio la Salt – commenta l’assessore Celestino Marchini – per la rapidità nell’eseguire l’intervento e la procura per la rapidità per il dissequestro. Salt mi ha confermato che faranno altri interventi di manutenzione in altri sottopassi a dimostrazione dei buoni rapporti con l’amministrazione comunale”.