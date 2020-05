Progetto legalità ‘a distanza’ all’istituto comprensivo Lucca 3

L’iniziativa Distanti ma uniti, che rientra nel Progetto legalità promosso dall’Istituto comprensivo Lucca 3, è stata proposta agli studenti il 21 marzo in occasione della Giornata in memoria delle vittime della mafia e vede la sua conclusione domani (23 maggio), Giornata nazionale della legalità, giorno in cui si commemora la strage di Capaci.

Negli anni scorsi, la giornata della legalità, è stata celebrata con gli incontri in presenza di Giovanni Impastato nel 2018 e e Giuseppe Costanza.

“Questo anno, in modalità didattica a distanza – dicono dal comprensivo – abbiamo affrontato con i nostri alunni della scuola dell’infanzia e della primaria il tema della legalità che in questo frangente assume un significato più ampio di tutela della salute. Sono stati proposti video, letture o immagini dalle quali partire invitando gli alunni a riflettere sul significato di cittadinanza e di bene comune e sulla responsabilità civile richiesta ad ognuno di noi nella scelta di rimanere a casa per tutelare la vita e la salute di tutti. Alla fine del percorso i ragazzi hanno prodotto elaborati grafici o scritti con i quali è stato realizzato un poster e prodotto un breve video con i lavori dei bimbi”.

Visitando il sito www.lucca3.edu.it si potrà accedere agli elaborati delle classi. Per informazioni 0583.584388, www.lucca3.edu.it