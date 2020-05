Appello del sindaco: “Siate più responsabili”

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini fa appello alla cautela soprattutto ai giovani. “È sabato, è stata una giornata stupenda e sarà una bellissima serata di maggio. Proprio per questo vi chiedo responsabilità e grande attenzione alle norme di sicurezza”.

Parole che arrivano dopo ore in cui girano immagini sui social di assembramenti per la movida e a stretto giro anche dalla presa di posizione di alcuni locali che hanno deciso di anticipare le chiusure nel fine settimana: “L’emergenza non è ancora passata e se tutti rispettiamo distanza, indossiamo la mascherina ed evitiamo concentrazioni pericolose potremo godere ancora di più il lento ritorno alla normalità che tutti meritiamo. Non mettiamo in difficoltà i locali pubblici e gli esercenti, che sono i piccoli imprenditori che stanno pagando un prezzo altissimo a questa crisi. Rispettiamo le regole e facciamole rispettare ai nostri conoscenti e amici. Voglio ringraziare i nostri commercianti che stanno facendo molto per far rispettare le precauzioni igieniche. Ho molto apprezzato la decisione condivisa di chiudere tutti i locali a mezzanotte e chi si è organizzato pagando perfino la vigilanza privata per gestire l’afflusso di persone nelle zone più frequentate. Un aiuto alla nostra Polizia municipale e alle Forze dell’Ordine un contributo a tornare davvero alla serenità”.