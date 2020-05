Nadia Verdile prima protagonista del Maggio dei libri

“Un ciclo di incontri attraverso il quale abbiamo pensato di mettere a disposizione energie e contributi diversi per ripartire dai libri e per riflettere sul loro valore e il loro inesauribile apporto.” Con queste parole Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi editore) e Gina Truglio (Ubik libri – Lucca) raccontano la serie di incontri inseriti nella programmazione ministeriale Il Maggio dei libri che si svolgerà a partire dal prossimo martedì, con cadenza settimanale in diretta dalla pagina Fb di UBIKlibri.

“Troppo spesso dimentichiamo l’incidenza e il ruolo che il libro ha da sempre nelle nostre vite: ogni idea politica, civile, culturale, sociale, passa o meglio è generata dall’ampia riflessione di un autore che attraverso le pagine di un libro che riesce a far condividere collettivamente pensieri, riflessioni, storie, ma anche passioni, hobbies… E’ questo il grande valore del libro: riflessione tanto banale quanto mediamente dimenticata; per questo ha oggi più che mai senso non tanto affermare, quanto far percepire non retoricamente, che possiamo e dobbiamo ripartire dai libri” afferma Francesca Fazzi, editrice di tutti i volumi oggetto della serie Anfiteatro dei libri che da martedì (26 maggio) prende avvio dalla pagina Fb della libreria Ubik di Gina Truglio. Il ciclo di incontri vede il patrocinio e la collaborazione da un lato dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dall’altro dell’Associazione dei Lucchesi nel Mondo: due platee quelle che attraverso questi due soggetti così importanti saranno stimolate a seguire e contribuire con commenti e domande in diretta.

“Gli incontri in diretta Fb – afferma Gina Truglio – modalità oggi imposta dalle restrizioni in atto, offrono una platea potenzialmente infinita che dobbiamo iniziare a fidelizzare: anche per questo abbiamo voluto coinvolgere la Direttrice dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi e la presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco, affinché possano aiutarci ad intercettare ampliare e targhettizzare il nostro pubblico”.

Il primo appuntamento, martedì 26 maggio alle 17 vede la presenza di Nadia Verdile, storica, insegnante, autrice della biografia dedicata a Michelina Di Cesare e direttrice della Collana Italiane che partendo proprio dal libro dedicato alla brigantessa campana parlerà di donne e potere. Parteciperanno all’incontro insieme a Fazzi e Truglio Donatella Buonriposi e Ilaria del Bianco. “Saranno tanti i soggetti che vogliamo coinvolgere stimolandone di volta in volta la presenza –affermano Fazzi e Truglio – ; dal mondo della sanità, alla ristorazione, al turismo: ripartiamo dai libri per riflettere sul nostro presente, per progettare il nostro futuro”

Gli incontri proseguono con l’appuntamento in programma mercoledì 3 giugno alle 15 in occasione dell’uscita del volume di Francesco Maria Bovenzi, La Strada del coraggio. Parabola di un virus, con la partecipazione di Alessandro Tambellini; martedì 9 giugno: I mali di una società. Con Marco Innocenti autore del romanzo Colleghi Carogne; venerdì 19 giugno: Un turismo a passo d’uomo, con Ruggero Larco e il suo Stazioni di Posta; martedì 23 giugno: Intervista a 4 zampe con Silvana Arata (autrice di Juppiter) e Andrea Nicolosi (Peggy); martedì 20 giugno: Portare la tradizione in tavola, con Sandra Lotti, La cucina della Lucchesia