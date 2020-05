Manifestazione in piazza Guidiccioni a favore della scuola oggi (23 maggio) a Lucca: un centinaio di persone tra genitori, bambini, studenti e insegnanti (precari e di ruolo) hanno partecipato al presidio indetto dal comitato Priorità alla scuola.

“Una vera e propria giornata di mobilitazione nazionale – affermano – con manifestazioni in oltre venti città per porre al centro del dibattito pubblico la scuola e chiedere con un’unica voce la riapertura delle scuole a settembre. Per far questo in sicurezza e dare un taglio all’esasperante didattica a distanza, come ribadito nei numerosi interventi, sono necessari la riduzione del numero di alunni per classe, investimenti nell’edilizia scolastica e l’assunzione con concorsi per titoli e servizi e senza quiz di insegnanti e personale Ata in numero adeguato”.

Foto 2 di 2



“Purtroppo – aggiungono – il governo e la ministra Azzolina, dopo aver rimandato a oltranza il dibattito parlamentare e aver dimostrato estrema confusione e mancanza di ascolto delle istanze di insegnanti e famiglie, sta andando in tutt’altra direzione. Il taglio dell’organico nelle scuole pubbliche (meno 43 cattedre a Lucca), i ripetuti investimenti nella didattica a distanza e il recente rilancio dei finanziamenti alle scuole paritarie ne sono una testimonianza. Oltre ai genitori e agli insegnanti precari e di ruolo intervenuti a titolo personale hanno aderito e partecipato Cnpd- Comitato nazionale docenti precari Noi della terza fascia, Cnps – coordinamento nazionale precari scuola, Cobas Scuola, Usbb e Potere al Popolo”.