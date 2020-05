Mattinata di black out elettrici in Versilia

Quindici minuti di black out. La Versilia si è svegliata con questo disagio stamattina (23 maggio). Decine e decine le telefonate ai numeri di soccorso e a quello dei vigili del fuoco per abitazioni rimaste senza energia e in qualche caso persone bloccate negli ascensori. Fortunatamente il “buio” è durato soltanto un quarto d’ora e poi il problema Enel è stato risolto. In mattinata dalle 10,30 alle 12 c’è stato un altro black out ancora più ampio del primo.

Il primo distacco temporaneo si è verificato per il collegamento dell’alta tensione alla nuova cabina primaria della Versilia, da cui parte la media tensione che distribuisce l’energia alle varie zone di Viareggio e Lido di Camaiore. Mentre operavano i tecnici, impegnati nello spostamento dei carichi elettrici, ci sono stati alcuni scatti di linea, all’origine del disagio. Adesso la situazione è risolta in tutta la zona salvo una guasto locale alla cabina della media tensione in via Fratelli Rosselli a Lido di Camaiore su cui sono intervenuti i tecnici della società. Poco più tardi, attorno alle 10,30, si è verificata la nuova interruzione, durata circa un’ora.

“Durante i lavori, effettuati in collaborazione con il gestore della rete di alta tensione, sono scattate alcune linee in media tensione nella zona compresa tra Viareggio nord e Torre del Lago, provocando – spiega Enel in una nota – un disservizio per una parte di clientela dell’area citata. Una volta concluse le principali operazioni, il sistema elettrico è stato immediatamente rimesso nel normale assetto di rete ed il servizio è stato ripristinato. Le prossime attività di collaudo ed entrata in esercizio della nuova cabina primaria – che costituirà uno snodo elettrico fondamentale per oltre 67mila utenze di Viareggio con un investimento di 3,4 milioni di euro da parte di E-Distribuzione – si svolgeranno senza ulteriori disagi per la clientela e saranno concordate con l’Amministrazione Comunale che è stata informata dei fatti”.