Capannori, pubblicato l’avviso per i centri estivi

E’ stato pubblicato oggi (25 maggio) l’avviso pubblico per l’approvazione di progetti per l’organizzazione e la gestione di centri estivi rivolti ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 17 anni. L’avviso, che resterà aperto fino al 1 giugno, è rivolto a enti del terzo settore e, in particolare, a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni, ed altri soggetti che perseguono finalità educative, ricreative o sportive e socioculturali a favore di minori.

Le attività estive si svolgeranno sul territorio comunale nel periodo compreso tra giugno e settembre e dovranno essere organizzate seguendo le linee guida nazionali per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid19. I soggetti dovranno presentare un apposito progetto sulle misure di sicurezza da adottare che dovrà essere approvato dal Comune e per quanto di competenza dalle competenti autorità sanitarie locali. I centri estivi dovranno essere organizzati rispettando un modello organizzativo che utilizzi in via prioritaria la metodologia dell’Outdoor education cioè spazi aperti ma vicini ad un luogo chiuso (attrezzato per la fruizione di servizi igienici e come ricovero nei periodi più caldi o di maltempo) per consentire di svolgere attività educative, ludiche e sportive a piccoli gruppi.

“I centri i estivi costituiscono un’attività molto importante per i bambini e i ragazzi del nostro territorio per consentire loro di trascorrere durante l’estate alcune ore in compagnia dei propri coetanei svolgendo attività all’insegna di progetti pedagogici improntati alla crescita culturale e al divertimento – affermano l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti e il vicesindaco con delega alle politiche giovanili Matteo Francesconi -. Le attività estive costituiscono inoltre un supporto concreto per i genitori che lavorano e quest’anno assumono un valore ancora più importante visto che i più giovani per molti mesi, a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto frequentare la scuola, né incontrare i propri amici e svolgono una funzione importante per la ripresa della socializzazione. Le attività estive si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme nazionali di sicurezza anti covid per garantire la massima tranquillità delle famiglie. Per questo ci sarà bisogno di spazi ampi e quindi saranno messi a disposizione anche spazi pubblici e attiveremo misure di sostegno dedicate alle attività estive stesse e alle famiglie. Auspichiamo che siano numerosi i soggetti che rispondono all’avviso in modo da offrire tante e diverse opportunità”.

La domanda di partecipazione, redatta secondo un apposito modello, dovrà essere indirizzata al dirigente del settore servizi alla persona tramite invio alla casella di Pec pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it. L’avviso pubblico e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune. È possibile richiedere informazioni sull’avviso mandando un’email all’indirizzo campiestivi@comune.capannori.lu.it o chiamando al numero 0583 428440.